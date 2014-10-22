Президент доручив звільнити заступників голів ГПУ і МВС

Крім них, Петро Порошенко в ході наради з керівниками силових відомств, доручив здійснити кадрові рішення щодо низки чиновників СБУ та інших силових відомств, повідомляє прес-служба глави держави.

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"Прошу протягом двох днів доповісти мені про ваші кадрові рішення про очищення від таких кадрів, які на сьогоднішній день, на мою думку, не мають морального права представляти органи влади", - сказав Петро Порошенко.

"Нам треба дати додатковий поштовх, щоб продемонструвати, що країна готова жити по-новому", - підкреслив президент.