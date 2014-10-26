Україна перейшла на зимовий час

Цього року день переведення годинників збігається із днем голосування на позачергових парламентських виборах.

У останню неділю жовтня Україна традиційно повертається на зимовий час, який є географічним для країни.

Зокрема, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" годинникові стрілки переводяться на одну годину назад.

Стандартний час дозволяє ефективніше використовувати сонячне світло впродовж дня та заощаджувати електроенергію. Однак багато лікарів відзначають шкоду для здоров'я людини у зв'язку зі зміщенням денного розпорядку.

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"Зимовий" час (другий часовий пояс, UTC +2) вважається природним для 95% території України.