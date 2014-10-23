КВУ: ризик фальсифікацій та зриву виборів існує не лише в зоні АТО

Заступник голови правління Комітету виборців України Віталій Тесленко констатує, що в ході нинішньої виборчої кампанії зловживань значно менше, ніж два роки тому, проте існує ризик фальсифікацій і прямого зриву виборів у день голосування в ряді округів, і не лише в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на селекторній нараді у Кабінеті міністрів.

За словами Тесленка, від КВУ на виборах працюватимуть понад 3 тис. спостерігачів, але в Донецькій і Луганській областях вони працюватимуть лише неофіційно, як журналісти, і зроблено це з міркувань безпеки.

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Тесленко зазначив, що основні ризики махінацій та фальсифікацій стосуються мажоритарних округів, а в загальнодержавному окрузі ризик фальсифікацій значно нижчий, оскільки, на відміну від парламентських виборів 2012 року, вплив адмінресурсу є значно нижчим.

Він повідомив що, за спостереженням КВУ, вже у 40% округів зафіксовано спроби прямого або непрямого підкупу виборців.

Говорячи про ризики зриву виборів у день голосування та в ході підрахунку голосів, Тесленко зазначив, що у деяких округах дільничні виборчі комісії створені лише формально, але вже сьогодні не можуть зібрати кворум для проведення засідання. Тому зберігається небезпека, що певні політичні сили чи кандидати спробують зірвати вибори в округах або їхній частині.

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За словами Тесленка, небезпека фальсифікації результатів виборів стосується і мирних округів, де зареєстрована безпрецедентно велика кількість кандидатів. “Це такі рекордні округи, як 96-й у Київській області, є проблеми у Києві. Там може бути спроба підкоригувати результати таким чином, що на деяких дільницях, де комусь результат не сподобається, будуть спроби зірвати вибори, використовуючи метод затягування підрахунку, силового втручання в роботу комісії і взагалі зриву голосування на дільницях”, - сказав він.