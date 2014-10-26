Бойовикам наказали створювати "агентуру" серед українських волонтерів та добровольців - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

За його словами, «штаб партизанської боротьби на окупованих Україною територіях», що знаходиться в Донецьку і функціонує в рамках терористичної організації «ДНР», проводить організаційний етап своєї діяльності.

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Зокрема, поза контрольованою бойовиками території створюються схованки зі зброєю і вибухівкою, йде активна інфільтрація бойовиків, створюються структури інформаційно-психологічного впливу.

"Підпільна мережа ретельно законспірована і охоплює не тільки територію Донбасу. По каналах «ДНР» пройшов припис про впровадження "агентури" в проукраїнські організації, волонтерський рух, добровольчі підрозділи та органи місцевої влади на території, контрольованою українською владою", - пише Тимчук.