Бойовикам наказали створювати "агентуру" серед українських волонтерів та добровольців - Тимчук
У Київському районі Донецька зафіксовано скупчення сил противника - до 1,5 тис. живої сили, до 20 од. ствольної артилерії, до 18 установок РСЗВ.
Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
За його словами, «штаб партизанської боротьби на окупованих Україною територіях», що знаходиться в Донецьку і функціонує в рамках терористичної організації «ДНР», проводить організаційний етап своєї діяльності.
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Зокрема, поза контрольованою бойовиками території створюються схованки зі зброєю і вибухівкою, йде активна інфільтрація бойовиків, створюються структури інформаційно-психологічного впливу.
"Підпільна мережа ретельно законспірована і охоплює не тільки територію Донбасу. По каналах «ДНР» пройшов припис про впровадження "агентури" в проукраїнські організації, волонтерський рух, добровольчі підрозділи та органи місцевої влади на території, контрольованою українською владою", - пише Тимчук.