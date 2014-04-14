Тимчук: Російські спецслужби "купують" донецьку міліцію

Про це на своїй сторінці у Facebook заявляє керівник групи "Інформаційний спротив", журналіст Дмитро Тимчук.

"Раніше ми, група "Інформаційний спротив", визначали частку лояльних до влади співробітників МВС у Донецькій області 30% (відповідно, 70% - саботажники або виступають на боці екстремістів). На даний момент ми прийшли до висновку, що наші оцінки лояльних до влади правоохоронців були завищені", - написав він.

За словами Тимчука, місцеві силовики саботують опір сепаратистам.

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«Сьогодні ми отримали інформацію про те, що деякі з лідерів груп сепаратистів віддавали накази своїм підлеглим не стріляти в місцевих міліціонерів - мовляв, це «свої». За нашими даними , в «обробці» міліції агентура спецслужб РФ і екстремісти оперують в основному тим фактом, що український міліціонер отримує на місяць 300 доларів , тоді як у сусідній Ростовській області рядовий співробітник російської поліції отримує 1 200 доларів. Цим і викликається бажання зрадників стати «частиною Росії», повідомив Тимчук.

Дії силовиків у Слов'янську голова Інформаційного опору гостро розкритикував.

"Те, що сьогодні було голосно названо "антитерористичною операцією" у Слов'янську, по суті такою не була. Не були проведені антитерористичні заходи, єдині по цілі і задумом. "Силовики" продемонстрували швидше розвідку боєм, до того ж викликає дуже критичне ставлення", - вважає він.