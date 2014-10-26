На вимогу військових РФ бойовики відправляють найбільш боєздатні загони до Новоазовська - Тимчук

Одночасно відзначено проведення противником розвідувальних дій з пошуку можливих маршрутів руху через р.Кальміус танкової групи російсько-терористичних військ.

Читайте такожНовоазовськ може повернутися під контроль України

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

"В даний час група розташована в районі. н.п.Тельманове. За попередніми даними, дані розвідувальні дії проводяться силами підрозділів російської 100-ї окремої розвідувальної бригади (р. Моздок, Північна Осетія, РФ). Протягом останніх двох діб підрозділи українських військ виявляли і наносили удари за даними російським ДРГ", - повідомляє Тимчук.