На вимогу військових РФ бойовики відправляють найбільш боєздатні загони до Новоазовська - Тимчук
08:52, 26 жовтня 2014Політика
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На вимогу російського військового керівництва терористичні групи зі складу «ДНР» і «ЛНР» виділяють найбільш боєздатні загони і підрозділи до складу Новоазовського угруповання.
Бойовики виділяють найбільш боєздатні загони до складу Новоазовського угруповання / cheap-trip.eu
Одночасно відзначено проведення противником розвідувальних дій з пошуку можливих маршрутів руху через р.Кальміус танкової групи російсько-терористичних військ.
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Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
Допис by Dmitry Tymchuk.
"В даний час група розташована в районі. н.п.Тельманове. За попередніми даними, дані розвідувальні дії проводяться силами підрозділів російської 100-ї окремої розвідувальної бригади (р. Моздок, Північна Осетія, РФ). Протягом останніх двох діб підрозділи українських військ виявляли і наносили удари за даними російським ДРГ", - повідомляє Тимчук.
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