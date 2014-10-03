У Тельмановому люди не знають, кому належить влада

Як пише 0629, більшість сіл Тельманівського району наразі знаходиться під контролем самопроголошеної "ДНР".

Між тим, в самому Тельмановому, який також контролюється бойовиками, легітимна влада усунута, однак нових "керівників" не бачили.

Читайте такожЗМІ: терористи напали на блокпост сил АТО під Маріуполем і захопили Тельманове"Голову Тельманівської райдержадміністрації призначили від ДНР, але хто це - чоловік чи жінка, ми не знаємо, так як ніколи не бачили. І на зв'язок "віртуальний" керівник не виходить", - кажуть в Тельманівській райдержадміністрації.