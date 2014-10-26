У Чернігові міліція перевіряє інформацію про 200 "виборчих гастролерів"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції кандидат у народні депутати у виборчому окрузі №205 Володимир Грецький (самовисуванець) повідомив, що зранку на в'їзді до Чернігова працівники ДАІ та «Самооборони» зупинили чотири автобуси, в яких перебували близько 200 осіб.

За словами Грецького, пасажири заявили, що вони журналісти і їдуть в округ №207.

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"Між тим, за нашою інформацією, ці люди їдуть саме у Чернігів", - зазначив Грецький.

Він додав, що про автобуси «Самооборона» була поінформована раніше. Два автобуси направлялися до Чернігова із Білої Церкви, два – з Києва.

"Якщо така кількість людей буде задіяна у "каруселях", то викривлення результатів можливо на 15-20%", - зазначив кандидат у народні депутати.

У Секторі громадських зв'язків Управління МВС у Чернігівській області зазначили, що дійсно на в'їзді до обласного центру правоохоронці зупинили автобуси.

"Інформація перевіряється", - сказав начальник сектору Сергій Бриль.