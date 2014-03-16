Аномально високу явку кримчан на «референдумі» забезпечили громадяни РФ і «каруселі»

Аномально висока явка кримчан на так званому кримському референдумі є результатом того, що до списків для голосування безпосередньо на виборчих дільницях заносять усіх охочих громадян Росії, а також людей, які голосують на кількох дільницях одночасно.

Таку думку висловив голова Комітету виборців України Олександр Черненко в ефірі телеканалу БТБ.

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Голова КВУ наразі перебуває в Криму і вже відвідав виборчі дільниці в Алушті, Бахчисараї та Сімферополі.

«На дільницях складають так звані додаткові списки, куди заносять всіх (охочих), проконтролювати це майже неможливо. Туди записують людей із російськими паспортами, людей з інших дільниць, чи тих, хто голосує одразу на кількох дільницях. Саме ці додаткові списки створюють таку нібито високу явку, аномально високу, про яку звітують нам сьогодні кримське керівництво. В той же час люди на дільницях є, рівень явки оцінити важко, але вона точно не така висока, як нам говорить керівництво Криму», - наголосив Черненко.