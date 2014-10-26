Порошенко у Києві проголосував "за європейське майбутнє" (фото)

15:06, 26 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко проголосував на парламентських виборах у Києві.

"Порошенко проголосував за європейське майбутнє України", - написав його прес-секретар Святослав Цеголко у Твіттері.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко у день виборів до Верховної Ради оглянув перебіг голосування на виборчій дільниці Краматорська.

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