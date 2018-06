Порошенко відвідав дільницю у Краматорську (фото)

Про це президент повідомив у своєму Twitter.

"Оглянув перебіг голосування на виборчій дільниці Краматорська", - написав Порошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко поспілкувався з солдатами військової частини і подякував їм за подвиг, який кожен з них робить щодня.

On the ballot day, President visited Kramatorsk which had been liberated from terrorists http://t.co/pY5lSjUZezpic.twitter.com/17EvYdR9sB