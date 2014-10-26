Порошенко відвідав дільницю у Краматорську (фото)

Оглянув перебіг голосування на виборчій дільниці Краматорська pic.twitter.com/mSAPrkSi2x — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

Про це президент повідомив у своєму Twitter.

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"Оглянув перебіг голосування на виборчій дільниці Краматорська", - написав Порошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко поспілкувався з солдатами військової частини і подякував їм за подвиг, який кожен з них робить щодня.

On the ballot day, President visited Kramatorsk which had been liberated from terrorists http://t.co/pY5lSjUZezpic.twitter.com/17EvYdR9sB — APU (@APUkraine) October 26, 2014

"Ваша служба, ваша самовідданість на благо України - це подвиг, - заявив президент. - Для мене, як і для мільйонів українців, ви - герої, яким ми завдячуємо своїм мирним життям. Дякую вам за це".

"Я приїхав сюди, щоб захистити виборче право військовослужбовців", - відзначив глава держави.

Як зауважили у прес-служба президента, сьогодні понад 10 тисяч військових зможуть реалізувати своє конституційне право і проголосувати.

Президент також поспілкувався з виборцями і подякував їм за єдність. Він підкреслив, що виборчі дільниці у Краматорську, Дзержинську та Слов'янську відкрилися, і влада зробить усе для гарантування безпеки виборців 26 жовтня на виборах до Верховної Ради.

Президент прибув до Краматорська на гелікоптері, а перед цим проінспектував другу лінію фортифікаційних споруд.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко проголосує у столичному Будинку офіцерів після обіду.