Біля виборчої дільниці в Москві зібрався антиукраїнський мітинг

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вони стояли з обох боків Леонтіївського провулку, де розташоване посольство України. Але на протестувальників, крім журналістів і поліцейських, що стояли поруч, ніхто не звертав особливої уваги.

За кілька днів до виборів у соціальних мережах з’явилася інформація про можливі провокації під час голосування у Москві.

Як повідомив керівник територіальної виборчої комісії в Москві Віктор Гіржов, у голосуванні в столиці Росії наразі взяли участь понад 300 осіб. За його словами, зазвичай на парламентських виборах голосують менш активно. У порівнянні з попередніми виборами до Верховної Ради проголосувало вже більше людей.

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За виборами у Москві спостерігає четверо закордонних фахівців: двоє представників ОБСЄ і двоє представників Світового конгресу українців.

Цього разу для громадян України в Російській Федерації відкрили 6 виборчих дільниць – у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді і Новосибірську. Перша виборча дільниця в Новосибірську закривається о 16:00 за київським часом.