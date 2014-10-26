У Москві проголосували майже 200 українців

Про це УНІАН повідомив голова дільничної виборчої комісії Віктор Гиржов.

«Станом на 12.30 мск у російській столиці проголосували 195 громадян України», - сказав Гиржов.

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Він відзначив, що прогнозована активність виборців менша, ніж під час президентських виборів 25 травня.

Гиржов наголосив, що ситуація на виборчій дільниці спокійна, оскільки вжито адекватних заходів безпеки як з боку російської поліції, так і українських прикордонників, які охороняють українське дипломатичне представництво.

Крім того він уточнив, що на дільниці працюють четверо спостерігачів - представники Швеції і Данії від ПАРЄ і двоє росіян від «Світового конгресу українців».

Як повідомляв УНІАН, у Росії відкрилося шість виборчих дільниць для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Проголосувати можна в шести містах – у Москві на дільниці при Посольстві України в РФ, а також на дільницях при Генеральних консульствах України в Ростові-на-Доні, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбургу і Новосибірську. Виборчі дільниці працюють з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.