США звинуватили Росію в атаці вірусу NotPetya і пообіцяли наслідки

У Білому домі наголосили, що це була "безвідповідальна, невибіркова кібератака, яка матиме наслідки на міжнародному рівні".

Адміністрація США назвала вірус NotPetya операцією російських військових та "найбільш руйнівною кібератакою в історії".

Про це йдеться у заяві представника Білого дому Сари Сандерс, передає Reuters.

Кібератака, здійснена в червні 2017 року, завдала збитків "на мільярди доларів в Європі, Азії та Америці", наголошується в заяві.

Читайте такожУ Кремлі назвали "русофобією" звинувачення у кібератаці на Україну вірусом NotPetya"Це було частиною триваючих зусиль Кремля дестабілізувати Україну і ще більш чітко вказує на участь Росії у конфлікті, що триває", - зазначила Сандерс.

У Білому домі наголосили, що це була "безвідповідальна, невибіркова кібератака, яка матиме наслідки на міжнародному рівні".

Як повідомляв УНІАН 27 червня 2017 року українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрував дані на комп'ютері та вимагав гроші.

Також від вірусу, але меншою мірою, постраждали комп'ютерні системи інших країн. Збитки від атаки оцінюються в 1,2 млрд доларів.

15 лютого в МЗС Великої Британії звинуватили Росію в кібератаці на Україну, здійсненій у червні минулого року за допомогою вірусу NotPetya.

“Уряд Сполученого Королівства доходить висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку NotPetya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія», - заявили у відомстві.

У МЗС Великої Британії стверджують, що кібератака тільки виглядала як вимагання, але справжньою метою вірусу було не отримати кошти, а порушити роботу українських держустанов, фінансового і енергетичного секторів економіки.

У січні видання The Washington Post написало, що у ЦРУ США з високою часткою ймовірності впевнені, що вірус NotPetya було створено у Головному розвідуправлінні Росії.