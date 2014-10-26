У Слов'янську кандидат-мажоритарник підвіз виборців на дільниці двома автобусами

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

Зазначається, що за виборчим законодавством цей факт містить ознаки непрямого підкупу виборців.

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«На жаль, спостерігачі не можуть прослідкувати, чи відбувалась під час підвозу агітація за кандидата. Згідно з виборчим законодавством (ст.74, ч.14) надання послуг разом із агітацією чи згадуванням назви партії або імені кандидата вважається непрямим підкупом виборців. До того ж агітація у день голосування заборонена, відтак, якщо вона дійсно проводилась, то це подвійне порушення», — пояснюють у КВУ.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що у Слов'янську відкрилися не всі дільниці.