У Слов’янську відкрилися не всі дільниці - ЗМІ

Про це Радіо Свобода повідомила голова окружної виборчої комісії Ірина Чемсак. За її словами, ідеться про ті дільниці, з яких надійшло підтвердження про відкриття.

До виборчого округу №47 належать місто Слов’янськ, а також Слов’янський та Олександрівський райони.

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Слов’янськ від квітня контролювали проросійські сепаратисти на чолі з громадянином Росії Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). У липні після тривалої облоги місто повернулося під контроль української влади.