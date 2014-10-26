У Слов’янську відкрилися не всі дільниці - ЗМІ
09:42, 26 жовтня 2014Політика
0 0
У виборчому окрузі №47 з центром у Слов’янську Донецької області станом на 8:40 відкрилися 85% виборчих дільниць.
REUTERS
Про це Радіо Свобода повідомила голова окружної виборчої комісії Ірина Чемсак. За її словами, ідеться про ті дільниці, з яких надійшло підтвердження про відкриття.
До виборчого округу №47 належать місто Слов’янськ, а також Слов’янський та Олександрівський райони.
Читайте такожВ Україні розпочалися парламентські вибори
Слов’янськ від квітня контролювали проросійські сепаратисти на чолі з громадянином Росії Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). У липні після тривалої облоги місто повернулося під контроль української влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter