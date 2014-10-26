У Слов’янську відкрилися не всі дільниці - ЗМІ

09:42, 26 жовтня 2014
Політика
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У виборчому окрузі №47 з центром у Слов’янську Донецької області станом на 8:40 відкрилися 85% виборчих дільниць.

REUTERS

Про це Радіо Свобода повідомила голова окружної виборчої комісії Ірина Чемсак. За її словами, ідеться про ті дільниці, з яких надійшло підтвердження про відкриття.

До виборчого округу №47 належать місто Слов’янськ, а також Слов’янський та Олександрівський райони.

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Слов’янськ від квітня контролювали проросійські сепаратисти на чолі з громадянином Росії Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). У липні після тривалої облоги місто повернулося під контроль української влади.

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