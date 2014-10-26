Турчинов вже розраховує на конституційну більшість у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов заявив сьогодні на прес-конференції у виборчому штабі політичної партії “Народний фронт”.

“За прогнозами, які ми сьогодні маємо, ми можемо говорити про створення не лише більшості, а про створення конституційної більшості”, - сказав Турчинов.

Читайте такожДо Ради проходять лише сім партій, Гриценко та Тігіпко за бортом - дані трьох екзит-полівНагадаємо, у Блоці Петра Порошенка обіцяють сформувати коаліцію "буквально завтра".

Довідка. Згідно з чинним законодавством, конституційною більшістю вважаються голоси 300 і більше депутатів.