Турчинов вже розраховує на конституційну більшість у Раді
20:57, 26 жовтня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що згідно з попередніми результатами голосування на дострокових парламентських виборах, є підстави сподіватися на створення у новому українському парламенті конституційної більшості.
Турчинов вважає, що в Раді може сформуватися конституційна більшість / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов заявив сьогодні на прес-конференції у виборчому штабі політичної партії “Народний фронт”.
“За прогнозами, які ми сьогодні маємо, ми можемо говорити про створення не лише більшості, а про створення конституційної більшості”, - сказав Турчинов.
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Довідка. Згідно з чинним законодавством, конституційною більшістю вважаються голоси 300 і більше депутатів.
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