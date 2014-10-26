У Порошенка обіцяють буквально завтра запропонувати коаліційну угоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в штабі ”Блоку Петра Порошенка” після оголошення результатів екзит-полів.

”Ми знаємо декларації партій-переможців. Блок Петра Порошенка декларував необхідність європейських реформ задля вступу до Європейського Союзу. «Народний фронт» декларував аналогічне. «Самопоміч» говорить про те саме, «Батьківщина» говорить з деякими відмінностями, але, власне, - про те саме”, - сказав він.

За його словами, названих сил достатньо, щоб сформувати стійку проєвропейську більшість у парламенті.

”Але все залежатиме від їх доброї волі. Коаліційна угода буде запропонована буквально завтра”, - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами трьох екзит-полів, на позачергових виборах до Верховної Ради України проходять 7 політичних сил, зокрема, партія «Блок Петра Порошенка», партія «Народний фронт», партія «Об`єднання «Самопоміч», партія «Опозиційний блок», Радикальна партія Олега Ляшка, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина».