Звільнений Слов'янськ все одно проголосував за колишніх регіоналів

Друге місце у Партії «Блок Петра Порошенко», яка набирає 25,7%, повідомляє Славгород.

Далі йдуть наступні партії: Комуністична партія України - 7,8%, Радикальна партія Олега Ляшка - 5,3%, Політична партія «Народний фронт» - 5,1%.

Кандидат від Політичної партії «Опозиційний блок» Солод Юрій Васильович упевнено перемагає в 47 мажоритарному окрузі Донецької області з 34,5% голосів.

Наступний за рівнем підтримки кандидат від Партії «Блок Петра Порошенко» Зонтов Олег Вячеславович - 14,5%, за ним ідуть самовисуванці Рибачук Валентин Леонідович з 13,3% голосів, Білогородський Сергій Анатолійович - 6,5% і Смирнов Віктор Сергійович - 5,7%.

Екзит-пол проводив Інститут досліджень регіонального розвитку України на виході з виборчих дільниць 26 жовтня 2014 року.

Опитування проводилося з моменту відкриття і до закриття дільниць з використанням покрокового методу відбору респондентів. Крок в опитуванні виборців коректувався в залежності від активності голосування.

Станом на 20:00 було опитано 2373 виборців по мажоритарних кандидатів і 2412 по партіям.

Статистична похибка не перевищує 1,5%.