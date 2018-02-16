Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна

Також надано згоду на затримання та подання щодо запобіжного заходу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, подання про обрання запобіжного заходу народному депутатові від «Опозиційного блоку» Євгену Бакуліну.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Подання направлені до Верховної Ради України», - написала також Сарган.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року Луценко заявляв, що готується подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна.

Читайте такожГПУ проситиме Раду притягти депутата Бакуліна до кримінальної відповідальності «В рамках справи про нафтобурові покази Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав тоді Луценко.

Колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу підозрюють у причетності до привласнення 449,9 млн грн компанії.

2 лютого Луценко повідомив, що наступного тижня Генеральна прокуратура внесе подання на притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності.