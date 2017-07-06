Луценко готує подання до Ради щодо зняття недоторканності з Бакуліна

Готується подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожНаступне подання Луценка може бути на нардепа від "Опоблоку" - ЗМІ«В рамках справи про нафтобурові свідчення Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав він.

На уточнююче питання УНІАН, чи означає це, що найближчим часом відповідне подання надійде до парламенту, Луценко відповів: «Ні, найближчим часом не буде, бо найближчим часом парламент іде на канікули. Тому я й сказав, що депутатів будемо рахувати по осені».