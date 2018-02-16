Сьогодні не буде зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки": джерело назвало причину

Німецька сторона шукає можливість провести зустріч завтра.

Сьогодні зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яка мала відбутися на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, не буде.

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«Зустрічі сьогодні не буде – сторони не змогли узгодити час. Наразі німецька сторона шукає можливість провести її завтра», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше голова Мюнхенської конференції з міжнародної безпеки Вольфганг Ішингер підтвердив підготовку проведення на полях заходу зустрічі "нормандської четвірки" для обговорення конфлікту на сході України.