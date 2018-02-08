На полях Мюнхенської конференції готують зустріч "нормандської четвірки"

Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 16 по 18 лютого.

Голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфганг Ішингер підтвердив підготовку проведення на полях заходу зустрічі "нормандської четвірки" для обговорення конфлікту на сході України.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Ішингер сказав, що "Росія, Україна, Німеччина та Франція готуються наступного тижня зустрітися на полях Мюнхенської конференції з безпеки для обговорення конфлікту на сході України".

За його словами, високопоставлені особи цих чотирьох країн братимуть участь у конференції з питань безпеки, включаючи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та президента України Петра Порошенка.

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Як повідомляв УНІАН, 30 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» запланована на 16 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

«За нашою попередньою домовленістю, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запропонував провести наступне міністерське засідання «нормандського формату» 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки», - сказав Клімкін.

Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 16 по 18 лютого. У ній візьмуть участь понад 500 лідерів високого рівня, серед них і президент України Петро Порошенко.