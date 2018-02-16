Астролог спрогнозував, коли Євросоюз буде на межі розпаду

В Україні тільки зараз настає час нормальних реформ — з кінця весни 2018 року, сказав експерт.

Директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби, астролог Ігор Нікішин спрогнозував, що у вересні-жовтні 2018 року Євросоюз може бути на межі розпаду, але, в підсумку, цього все ж не станеться.

Буде ще одна криза в 2020-2021 роки, коли можуть відпадати окремі держави, але в цілому ЄС збережеться на найближчі роки — точно, розповів експерт на чаті в "Главреді".

"Щодо України — у нас стався розкол, але країна все ж збереглася, не розвалилася. Я давно, ще з 2000-х років, говорив, що особливих змін на краще до 2018 року не чекайте", — зазначив співрозмовник.

За його словами, наша країна "повинна була пройти через ломку і, на превеликий жаль, як виявилося, через жертви".

"Вважаю, що тільки зараз настає час нормальних реформ — з кінця весни 2018 року", — додав Нікішин.

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Астролог підкреслив, що "протягом найближчих семи років наша країна може зробити ривок у розвитку, просто якесь диво".

"Причому раніше в нас таких можливостей навіть і не було", — заявив астролог.

"А повноцінне становлення країни, у тому числі відновлення її цілісності, з 2020 року, коли зміниться загальносвітовий тренд. Вважаю, що саме тоді має відбутися оновлення нашої державності, і навіть буде включена нова точка відліку, відштовхуючись від якої астрологи зможуть складати вже новий гороскоп для нашої країни", — вважає експерт.

Раніше астролог Влад Росс говорив, що в 2019-2020 роках конфлікт на Донбасі буде остаточно заморожений, передумови до цього почнуться в 2018-му, а захоплений Росією Крим залишається зоною завислою і проблемною.