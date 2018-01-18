Війну на Донбасі не можна назвати замороженим конфліктом - екс-глава Пентагону

Війна на Сході України не є замороженим конфліктом, а США і весь цивілізований світ не можуть вважати поточну ситуацію в Криму та на Донбасі такою що може бути «заморожена».

Про це в інтерв'ю журналу «Новое время» заявив екс-міністр оборони США Ештон Картер.

«Я не вважаю війну на Донбасі замороженим конфліктом. Хоча б тому, що він просто не заморожений. Військові дії тривають, українські солдати захищають суверенітет своєї країни і місцеве населення. І найголовніше: весь світ і тим більше США не можуть вважати ситуацію з анексією Криму і контролем бойовиків над Донбасом такою, яку може бути заморожено», - зазначив політик.

Читайте такожПісля перемоги на виборах Путін спробує "обміняти" Крим на Донбас - аналітикКартер підкреслив, що «заморожений конфлікт» - це словосполучення з російського військово-політичного лексикону, а не західна концепція.

Колишній глава Пентагону також зазначив, що у Путіна немає невичерпних ресурсів для продовження війни в Україні.

"Росія — сильна країна, але не всесильна. Вона вразлива в багатьох місцях. По-перше, населення старіє. По-друге, вона географічно занадто розтягнута. По-третє, немає стабільності в російському суспільстві. Так що Росію можна послабити, якщо вона буде послаблювати інших. І тому, незважаючи на майбутні президентські вибори, Путін не здатний відкусити більший шматок, ніж той, який він може прожувати. Мені здається, я навчився його розуміти. Путін зазвичай говорить як раз те, що думає», - сказав Картер.

У грудні минулого року Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що конфлікт на Донбасі знаходиться в активній фазі і не є замороженим. За його словами, тільки в 2017 році було 14 тисяч разів здійснено обстріли позицій сил АТО і населених пунктів, загинули 400 цивільних осіб.

Полторак підкреслив, що Російська Федерація повинна піти з Донецька та Луганська і повернути Україні Крим.

Повний текст інтерв'ю читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 18 січня 2018 року.