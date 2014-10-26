За екзит-полами, у Маріуполі теж перемагають екс-регіонали - журналіст

Про це повідомив журналіст видання "Коммерсант" Ілля Барабанов у Твіттер.

"По Донецькій області підсумкова явка близько 30%, перемагає Опозиційний блок, ну і по всіх одномандатних округах колишні "регіонали", окрім Тарути", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненому Слов'янську також беруть гору "опозиціонери".

По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Опп.блок, ну и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы" кроме Таруты — Ilya Barabanov (@barabanch) October 26, 2014