За екзит-полами, у Маріуполі теж перемагають екс-регіонали - журналіст

23:32, 26 жовтня 2014
Політика
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У Маріуполі, за даними екзит-полів, лідирує "Опозиційний блок".

Партія Льовочкіна може перемогти в Маріуполі / Фото: УНІАН

Про це повідомив журналіст видання "Коммерсант" Ілля Барабанов у Твіттер.

"По Донецькій області підсумкова явка близько 30%, перемагає Опозиційний блок, ну і по всіх одномандатних округах колишні "регіонали", окрім Тарути", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненому Слов'янську також беруть гору "опозиціонери".

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