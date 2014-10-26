За екзит-полами, у Маріуполі теж перемагають екс-регіонали - журналіст
23:32, 26 жовтня 2014Політика
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У Маріуполі, за даними екзит-полів, лідирує "Опозиційний блок".
Партія Льовочкіна може перемогти в Маріуполі / Фото: УНІАН
Про це повідомив журналіст видання "Коммерсант" Ілля Барабанов у Твіттер.
"По Донецькій області підсумкова явка близько 30%, перемагає Опозиційний блок, ну і по всіх одномандатних округах колишні "регіонали", окрім Тарути", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненому Слов'янську також беруть гору "опозиціонери".
По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Опп.блок, ну и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы" кроме Таруты
— Ilya Barabanov (@barabanch) October 26, 2014
Экзит-полл по Мариуполю. Погано. Низкая явка и соответствующие результаты pic.twitter.com/6pW18RRd9Q
— Беларус в Мариуполе (@zubrobel) October 26, 2014
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