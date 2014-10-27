Кобзон має намір приїхати на Донбас, незважаючи на заборону української влади

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції РСН.

«Передайте Лубковському - нехай він спочатку доросте в Україні до рівня Кобзона», - сказав Кобзон.

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«Я нагороджений найвищими нагородами України "за заслуги" усіх ступенів, третього, другого та першого. Я їду до себе на батьківщину, в Донбас, де я народився і де мій пупок заритий, де я нагороджений трьома орденами шахтарської слави усіх ступенів і трьома орденами шахтарської доблесті. Я народний артист України, і якась мерзота в особі цього працівника СБУ не може навіть натякнути мені, щоб я не приїхав до себе на батьківщину», - заявив він.

«Тому мені плювати на те, що вони придумали з п'яних очей. Для мене заборон немає. Мої земляки чекають мене», - сказав Кобзон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кобзона позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська.