Кобзона позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили на черговій сесії 3 вересня.

Сесія також вирішила, що Кобзон більше не буде виконавцем офіційного гімну міста – пісні «Днепропетровск – мой дом родной».

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Довідка УНІАН. Співак Йосип Кобзон народився у місті Часів Яр Донецької області. Він є почесним громадянином кількох міст України, у тому числі і Дніпропетровська. У лютому 2014 року Кобзон виступив на підтримку агресивної політики Володимира Путіна щодо України.

Раніше через підтримку російського імперіалізму Кобзону заборонили в'їзд до Латвії.