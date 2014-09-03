Кобзона позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська
Дніпропетровська міськрада позбавила народного артиста СРСР Йосипа Кобзона звання "Почесний громадянин міста Дніпропетровська".
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили на черговій сесії 3 вересня.
Сесія також вирішила, що Кобзон більше не буде виконавцем офіційного гімну міста – пісні «Днепропетровск – мой дом родной».
Читайте такожПам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапораЗа скасування рішення своїх попередників проголосували 65 з 74 зареєстрованих у залі депутатів.
Довідка УНІАН. Співак Йосип Кобзон народився у місті Часів Яр Донецької області. Він є почесним громадянином кількох міст України, у тому числі і Дніпропетровська. У лютому 2014 року Кобзон виступив на підтримку агресивної політики Володимира Путіна щодо України.
Раніше через підтримку російського імперіалізму Кобзону заборонили в'їзд до Латвії.