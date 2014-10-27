“Народний фронт” зберігає відрив від партії Порошенка – дані 30,27% протоколів
08:37, 27 жовтня 2014Політика
0 0
Центральна виборча комісія опрацювала 30,27% протоколів дільничних виборчих комісій.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, за результатами опрацювання 30,27% протоколів ДВК, перше місце на позачергових парламентських виборах - у партії “Народний фронт” - 21,7%. Партія “Блок Петра Порошенка” набирає 21,59%, “Самопоміч” - 10,79%, “Опозиційний блок” - 9,62%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,52%, “Батьківщина” - 5,81%.
Читайте такожНа трьох дільницях Донеччини голів комісій змінили за 15 хвилин до кінця голосування – КВУ
Усі інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.
На даний час підраховано 3 млн 852 тис. 413 голосів виборців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter