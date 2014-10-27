“Народний фронт” зберігає відрив від партії Порошенка – дані 30,27% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 30,27% протоколів дільничних виборчих комісій.

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