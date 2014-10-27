В Україні зафіксовано найнижчу явку на вибори за всю історію – 52,42%

Як передає кореспондент УНІАН, Центрвиборчком оприлюднив явку з усіх 198 округів.

Найвища явка зафіксована на заході України: Львівська область - 70%, Тернопільська — 68,28%, Волинська — 64,85%, Івано-Франківська — 63,73%.

Досить висока явка була в центральній та північній Україні: Рівненська область — 59,58%, Хмельницька — 60,21%, Житомирська — 56,67%, Вінницька — 58,08%, Черкаська — 56,05%. Київська — 57,24%, Чернігівська — 56,95%.

Дещо нижча явка в таких областях: Сумська — 54,64%, Полтавська — 54,53%, Кіровоградська — 53,72%, Дніпропетровська — 47,86%.

Читайте такожЦВК опрацювала понад 25% протоколів: “Народний фронт” зберігає відрив від БППНайнижчою ж явка була в південно-східних областях та Закарпатті: Луганська область — 32,87%, Донецька — 32,4%, Харківська — 45,32%, Запорізька — 47,19%, Херсонська — 41,36%, Миколаївська — 42,8%, Одеська — 39,52%, Закарпатська — 44,68%.

В Києві явка становила 55,86%.