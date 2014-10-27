Донецький виборчком фальсифікував вибори в присутності спостерігача – КВУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі спільної моніторингової кампанії облорганізації Комітету виборців України і ОПОРИ у Донецькому регіоні.

За словами спостерігачів, члени дільничної виборчої комісії № 140089, які раніше відмовлялися рахувати бюлетені у присутності спостерігачів, відкрили виборчі скриньки і почали рахувати бюлетені. При цьому у присутності спостерігача один з членів комісії вкинув бюлетені у скриньку під час її відкриття.

Читайте такожЯвка виборців на Донеччині склала 36,06% Голова правління облорганізації КВУ Сергій Ткаченко закликав усіх спостерігачів від партій, кандидатів та громадських організацій, які працюють в окрузі № 59, «за можливості, перешкоджати і зафіксувати незаконні дії членів цієї комісії». Він підкреслив, що «завдання державних органів влади - забезпечити законність процесу підрахунку голосів та встановлення результатів виборів».

У прес-центрі нагадали, що раніше спостерігачі на цій дільниці вже фіксували вкидання виборчих бюлетенів під час голосування.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області на трьох виборчих дільницях голови комісій змінили за 15 хвилин до кінця голосування на парламентських виборах.