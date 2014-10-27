На трьох дільницях Донеччини голів комісій змінили за 15 хвилин до кінця голосування – КВУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі спільної моніторингової кампанії Донецької облорганізації «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА в Донецькому регіоні.

За інформацією спостерігачів, на дільничних комісіях у виборчому окрузі № 52 (м. Дзержинськ) кілька комісій змінили голів перед самим завершенням голосування.

Читайте такожВ Комітеті виборців України назвали три проблемні округиЙдеться про комісії № 140718, 140695 і 140711. Голів комісій змінили за 15 хвилин до завершення голосування, уточнили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області явка виборців по завершенню виборів становила 36,06%.