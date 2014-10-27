Савченко не доставили до суду про продовження її арешту, захист просить перенести засідання

Захист вимагає особистої присутності української льотчиці Надії Савченко на суді про продовження її арешту і просить перенести засідання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в будівлі Басманного суду Москви повідомив журналістам її адвокат Ілля Новиков.

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«Ситуація на сьогодні така: Савченко не доставлена до суду з Інституту Сербського. Формальний привід те, що вона проходить стаціонарне дослідження на психіатричній експертизі, і закон дозволяє в таких випадках не доставляти обвинувачуваного до суду, але оскільки Савченко з принципових міркувань відмовляється брати участь в експертизі, вона не відповідає на питання лікарів і не проходить тести», - сказав Новиков. Адвокат наголосив, що дослідження практично не ведеться.

«Я маю намір просити суд, аби сьогоднішнє засідання було відкладено і щоб Савченко з урахуванням цієї позиції була доставлена до суду завтра, післязавтра. У суду є час до 30 жовтня, коли минає термін тримання її під вартою», - додав Новиков.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її доправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Відтак Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

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13 жовтня суд У Москві повинен був розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Але того дня Савченко замість суду була доставлена до Інституту Сербського для проходження психолого-психіатричної експертизи, попри скаргу захисту.

Засідання Басманного суду Москви у справі Савченко було відкладене на 11 листопада «у зв'язку з відсутністю обвинувачуваної Савченко, яка зараз перебуває на експертизі».