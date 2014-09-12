Суд Воронежа переніс розгляд скарги на продовження арешту Савченко

Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав адвокат Надії Савченко Микола Полозов. "Отже, у зв'язку з неполадками зв'язку з СІЗО засідання по справі Савченко відкладено на понеділок 12.00", - написав адвокат.

За словами адвоката, в ході засідання зникло світло і перервалася трансляція з СІЗО, звідки вівся конференц-зв'язок з Надією Савченко, і було оголошено перерву. Також у залі суду були проблеми з доступом в інтернет.

Читайте такожУ МЗС Росії заявляють, що Сенцов і Савченко не підпадають під угоду про обмін полоненими

Також Микола Полозов повідомив, що в ході сьогоднішнього засідання суд задовольнив клопотання захисту про повне оголошення матеріалів справи, що свідчать про непричетність Савченко до загибелі журналістів. Загальний обсяг оголошуваних матеріалів понад 100 сторінок, включаючи протоколи допиту Надії Савченко та інших осіб.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня адвокат Надії Савченко Микола Полозов повідомив, що 12 вересня Воронезький обласний суд повинен розглянути скаргу на продовження терміну її утримання під арештом.