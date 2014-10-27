У Раду можуть пройти три брати Балоги

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до даних опрацювання 67,66% електронних протоколів ДВК, в окрузі № 69 лідирує самовисуванець Віктор Балога, за якого віддали голоси 64,14% виборців.

В окрузі № 71 опрацьовано 76,69% електронних протоколів ДВК, і лідером тут є самовисуванець Павло Балога, який набрав 47,71% голосів виборців.

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Відповідно до опрацювання 79,82% протоколів ДВК, в окрузі № 73 перше місце отримав самовисуванець Іван Балога, за якого проголосували 43,23% виборців.

Раніше повідомлялось, що на окрузі №12 у Вінниці перемагає син президента Петра Порошенка Олексій. Після обробки майже третини бюлетенів Олексій Порошенко набирає 66,21% голосів.