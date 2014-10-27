Син Порошенка лідирує на своєму окрузі у Вінниці

Про це свідчать попередні данні Ценральної виборчої комісії.

Після обробки майже третини бюлетенів Олексій Порошенко набирає 66,21% голосів.

На другому місці після нього – Олександр Домбровський, який балотується також від «Блоку Петра Порошенко». Він поки набрав 52,50% у окрузі №11. На третьому місці – Руслан Демчак. Він також балотується від БПП по округу №18 и поки набирає 50,52% голосів.

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Раніше повідомлялось, що в одному з округів Донецької області переміг 81-річний регіонал Юхим Звягільський. Він набрав набрав 72,73% голосів.