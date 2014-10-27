У слідства немає доказів причетності Савченко до загибелі журналістів, воно тягне час - адвокат

У Слідчого комітету РФ немає доказів причетності української льотчиці Надії Савченко до загибелі російських журналістів під Луганськом, слідство затягує час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це адвокат льотчиці Ілля Новіков заявив в будівлі Басманного суду Москви, який сьогодні розглядає клопотання слідства про продовження строку арешту Савченко.

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"Незважаючи на те, що в липні-серпні Слідчий комітет поширив заяву про те, що провина Савченко підтверджується даними її мобільного телефону, фактично постанова про призначення експертизи зі стільникового телефону винесена минулого тижня. Тобто, Слідчий комітет, на наш погляд, всупереч заявам, що це важлива справа, розслідує її у вкрай млявому режимі. Можливо, це пов'язано з тим, що слідчі вже розуміють, що вони «взяли» не ту людину. Об'єктивних даних і доказів причетності Савченко до смерті російських журналістів їм знайти не вдасться, і вони банально затягують час", - сказав Новіков.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває в СІЗО у Воронежі.

Слідчий комітет РФ обвинуватив її в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки».

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Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі й потім передали Росії. В Україні порушили кримінальне провадження щодо викрадання Савченко.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Совєтський районний суд Воронежа продовжив строк утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.