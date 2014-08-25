Савченко потрапила в полон до загибелі російських журналістів - адвокат
20:52, 25 серпня 2014Політика
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Надія Савченко потрапила в полон до луганських бойовиків ще до того, як загинули російські журналісти Корнелюк і Волошин, у смерті яких Росія звинувачує українку.
Фейгін розкрив нові подробиці справи Савченко / surf-city.livejournal.com
Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін у своєму Twtter.
"Надія Савченко потрапила в полон до луганських до загибелі російських журналістів. У застінках абсолютно невинна людина", - написав він.
Читайте такожПрезидент нагородив льотчицю Савченко орденом за мужністьТакож Фейгін проінформував читачів свого мікроблогу, що засідання щодо подовження утримання під вартою Савченко відбудеться 27 серпня о 10 годині (імовірно, за Москвою - ред.) ранку.
Крім того, адвокат нагадав, що не давав "ніяких підписок про нерозголошення і не збирається".
Ну и скоро главное. НАДЕЖДА САВЧЕНКО ПОПАЛА В ПЛЕН К ЛУГАНСКИМ ДО ГИБЕЛИ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ. В застенках абсолютно невиновный человек.
— Mark Feygin (@mark_feygin) August 25, 2014
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