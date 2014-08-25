Савченко потрапила в полон до загибелі російських журналістів - адвокат

Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін у своєму Twtter.

"Надія Савченко потрапила в полон до луганських до загибелі російських журналістів. У застінках абсолютно невинна людина", - написав він.

Читайте такожПрезидент нагородив льотчицю Савченко орденом за мужністьТакож Фейгін проінформував читачів свого мікроблогу, що засідання щодо подовження утримання під вартою Савченко відбудеться 27 серпня о 10 годині (імовірно, за Москвою - ред.) ранку.

Крім того, адвокат нагадав, що не давав "ніяких підписок про нерозголошення і не збирається".