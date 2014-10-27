Ніхто не визнає так званих "виборів" бойовиків "ДНР" та "ЛНР" - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Схетина сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Ніхто не визнає тих виборів, ані Українська держава, ані спостерігачі", - сказав він.

Читайте такожДрузі і сусіди України: Якою буде східна політика Польщі

Міністр зазначив, що міжнародна спільнота також спільно реагуватиме на ці так звані «вибори».

Крім того, Схетина вважає, що великою проблемою для української влади налагодження відносин з регіонами, які зараз перебувають під контролем терористів, та встановлення контролю на кордоні з Росією.

"Це буде велика проблема, бо сьогодні його (кордону) насправді немає. Є лише буферна зона, котра теж змінюється", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ЄС і США раніше заявили, що не визнають так званих «виборів», запланованих терористами на підконтрольних їм територіях Донецької та Луганської областей.

16 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Закон передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей строком на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.