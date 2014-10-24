На кордоні з Україною РФ розмістила мобільні війська - НАТО

Незважаючи на часткове відведення російських військ, безпосередньо біля кордону з Україною розгорнуто мобільне угруповання російської армії. Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми спостерігали досить помітне виведення російських сил з української території, але на сході України, безумовно, залишаються російські війська", - сказав генерал на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО в Монсі (Бельгія).

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За його словами, на кордоні з Україною з російського боку також розміщено боєздатне угруповання російської армії, що може служити важелем тиску на сусідню державу.

Нагадаємо, Москва продовжує заперечувати, що регулярні російські підрозділи беруть участь в бойових діях на території України.