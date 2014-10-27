КВУ зафіксував 805 порушень в ході виборчого процесу

Про це повідомив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, передає радіо "Свобода". Втім, понад 85% із них – це технічні питання і процедурні моменти, що ніяк не вплинути на демократичність і правомірність ходу голосування й результатів.

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«Йдеться про технічні, непринципові і незначні порушення. До прикладу. Невірно розміщені інформаційні матеріали, невчасно відкриті дільниці. Були окремі факти агітації на виборчих дільницях. Але вони носили несистемний характер», – повідомив Олексій Кошель.

За його словами, ці вибори стали першими, під час яких більшість порушень виявляли і виправляли на місці. При цьому він додав, що найпроблемнішими є вибори мажоритарних кандидатів, саме на це голосування припадає 90% порушень.

Експерт КВУ Наталія Линник перелічила також вагоміші порушення виборчого законодавства: випадки підкупу виборців, повторного голосування – «каруселі», втручання у роботу окружних і виборчих комісій представників «спортивної зовнішності», перешкоджання діяльності спостерігачів.