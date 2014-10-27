КВУ вважає голосування на прифронтових округах на Донбасі "імітацією виборів"

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Комітету виборців України у Донецькій області Сергій Ткаченко.

«На тих трьох округах, які ми назвали прифронтовими, які знаходились на кордоні військових дій – це 45, 52-й та 53 … процес виборів відбувався не у відповідності до головних принципів проведення виборів. Принципів відкритості, конкурентності, прозорості», - сказав Ткаченко.

За його словами, офіційні результати народного волевиявлення на зазначених округах навряд чи відображають виборчі настрої населення, що проживає на цій території.

Читайте такожДонецький виборчком фальсифікував вибори в присутності спостерігача – КВУ«Сказати, що у цих трьох округах результати голосування відповідають волевиявленню виборців, що включені до списків на цих територіях, на жаль, (не можна – УНІАН). Скоріше, це виглядало як імітація виборчого процесу», - констатував Ткаченко.

За даними ЦВК, за результатами опрацювання 100% протоколів на окрузі №45 переміг екс-регіонал Юхим Звягільський, за якого проголосувало 72,7% виборців. На окрузі працювали тільки 4 дільниці.

На окрузі №52 опрацьовано 4,5% протоколів, за їхніми даними 55,9% голосів виборців отримав самовисуванець Ігор Шкіря. На окрузі №53 опрацьовано 33,3% протоколів, лідирує самовисуванець Олег Недава із 73,6% голосів виборців.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. Явка виборців склала 52,42%.