ПАРЄ очікує від нової Ради швидкого впровадження реформ

Про це повідомляє Радіо «Свобода» із посиланням на заяву організації.

За словами Чопа, ПАРЄ та Венеціанська комісія готові допомогти Україні у роботі над реформами.

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У заяві також зазначається, що процес голосування на виборах 26 жовтня було добре організовано, хоча й були виявленні деякі процесуальні порушення, в тому числі під час підрахунку голосів і на перших етапах підрахунку голосів.

Раніше Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) й ОБСЄ заявили, що в Україні відбулися демократичні вибори, відповідно до міжнародних стандартів.