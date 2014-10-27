ПАРЄ очікує від нової Ради швидкого впровадження реформ
16:25, 27 жовтня 2014Політика
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Голова делегації Парламентської асамблеї й Ради Європи Крістофер Чоп заявив, що новообрана Верховна Рада 8-го скликання повинна працювати швидко для реалізації реформ в державі.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо «Свобода» із посиланням на заяву організації.
За словами Чопа, ПАРЄ та Венеціанська комісія готові допомогти Україні у роботі над реформами.
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У заяві також зазначається, що процес голосування на виборах 26 жовтня було добре організовано, хоча й були виявленні деякі процесуальні порушення, в тому числі під час підрахунку голосів і на перших етапах підрахунку голосів.
Раніше Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) й ОБСЄ заявили, що в Україні відбулися демократичні вибори, відповідно до міжнародних стандартів.
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