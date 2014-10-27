Венеціанська комісія схвалила конституційну реформу Порошенка

12-сторінковий висновок Венеціанської комісії, копія якого є в розпорядженні "ЄвроПравди", починається з схвальних відгуків на адресу законопроекту. Зазначається, що проект пропонує передачу частини повноважень від парламенту президенту. У Венеціанської комісії немає заперечень з приводу розширення президентської влади.

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"В певних сферах запропоновані конституційні зміни враховують попередні рекомендації Венеціанської комісії", - стверджує комісія. Зокрема, експерти Ради Європи вітали скасування імперативного мандата для народних депутатів, позбавлення Генпрокуратури функції загального нагляду.

Окрему увагу приділено децентралізації влади. "Принцип субсидіарності (переваги нижчої ланки при прийнятті рішення) дотриманий. Додано позитивні елементи, які вітаються (Радою Європи)", - зазначає Венеціанська комісія.

Разом з тим у висновку Венеціанської комісії є і критика на адресу дій президента Петра Порошенка з підготовки змін до Конституції.

"З громадянським суспільством не консультувалися, його не поінформували про підготовку цього документа", - обурюються представники Ради Європи. Венеціанська комісія зазначила, що складність ситуації в Україні і нагальна необхідність провести термінову політреформу ні в якому разі не можуть використовуватися як виправдання для спрощеної процедури.

"Венеціанська комісія хоче знову повторити, що для того, щоб конституційна реформа була успішною, її необхідно готувати з залученням різних сил, і, що особливо важливо з проведенням широкого обговорення", - йдеться в документі.

Також Венеціанська комісія розкритикувала той факт, що президентські пропозиції не містять норм щодо реформи судової системи.