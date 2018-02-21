"Ніяких штрафів" - Луценко хоче позбавляти волі корупціонерів мінімум на рік

Генпрокурор пропонує встановити мінімальне покарання за корупційними справами у вигляді одного року позбавлення волі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко проситиме Верховну Раду внести зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, зокрема – скасувати можливість покарання для корумпованих чиновників у вигляді штрафів.

Читайте такожЛуценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності БакулінаПро це генпрокурор заявив під час підсумкової наради, яку транслював канал Espreso. "Сьогодні я хочу звернутися до Верховної Ради України з пропозицією наступних змін до законодавства. По-перше, посилення кримінальної відповідальності за одержання або надання хабара, незаконне збагачення та деяких інших складників корупційних злочинів", - заявив він.

"Ніяких штрафів там бути не може. Не менше одного року позбавлення волі. Це нижня межа оцінки будь-яким суддею будь-якого корупційного злочину", - додав Луценко.

Також він пропонує автоматично відсторонювати від посади осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні злочини.

"По-друге, в цьому законопроекті пропонується також внести законодавчі зміни до КПК з тим, аби суди автоматично відсторонювали корупціонерів від посад при обранні їм запобіжних заходів аж до завершення судового слідства", - зазначив Луценко.

Разом з тим генпрокурор пропонує запровадити в законодавстві норму, згідно з якою рішення судді про призначення корупціонерам менш тяжкого покарання, ніж один рік, вважатиметься завідомо неправосудним.

"По-третє, також вважаю за необхідне запровадити в законодавстві норму, що постановлення суддею рішення про призначення корупціонерам покарання менш тяжкого, ніж один рік, вважатиметься завідомо неправосудним. І за таке рішення суддя має отримувати не менше п'яти років в'язниці. Думаю, що це поставить всіх на одну лінію фронту. І слідчий, і прокурор, і суддя буде боротися зі злочинністю", - сказав він.