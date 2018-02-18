Луценко про розстріли на Майдані: скоро розпочнуться відкриті судові процеси над Захарченком та Якименком

Суд задовольнив відповідне клопотання генпрокуратури.

Генпрокурор Юрій Луценко анонсував на найближчий час відкриті судові процеси над колишнім міністром внутрішніх справ Олександром Захарченком, колишнім головою Служби безпеки Олександром Якименком та їх заступниками у справі про розстріли на Майдані.

Про це він заявив 18 лютого на відкритті виставки до Дня пам'яті героїв Небесної сотні, повідомляє "112 Україна".

"Хочу сказати вам головне. Я чекав на цю можливість довго. Над цим працювали сотні слідчих та прокурорів. І нарешті це сталося. Столичний суд дозволив спеціальне досудове слідство, а далі заочне засудження тих, кого підозрюємо в організації розстрілу Небесної сотні. Нарешті маємо задоволення клопотання щодо цього, і Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцький, Ратушняк, Федчук та інші на базі зібраних 300 томів доказів відразу після завершення процесу по держзраді Януковича будуть передані до суду", – сказав він.

"Скоро ми станемо свідками відкриття цього процесу у відкритому режимі, так само, як це зараз робиться по держзраді Януковича, покажемо, хто в лютому мордував і убивав найкращу частину України", – наголосив він.

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Нагадаємо, в червні 2017 року ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і низці інших екс-чиновників у "справах Майдану" 2014 року. Їх підозрюють у незаконному перешкоджанні організації і проведення мітингів, походів і демонстрацій, організації перевищення співробітниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.