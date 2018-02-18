Луценко про розстріли на Майдані: скоро розпочнуться відкриті судові процеси над Захарченком та Якименком

13:05, 18 лютого 2018
Політика
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Луценко анонсував на найближчий час відкриті судові процеси над Захарченко та Якименко / фото УНІАН

Генпрокурор Юрій Луценко анонсував на найближчий час відкриті судові процеси над колишнім міністром внутрішніх справ Олександром Захарченком, колишнім головою Служби безпеки Олександром Якименком та їх заступниками у справі про розстріли на Майдані.

Про це він заявив 18 лютого на відкритті виставки до Дня пам'яті героїв Небесної сотні, повідомляє "112 Україна".

"Хочу сказати вам головне. Я чекав на цю можливість довго. Над цим працювали сотні слідчих та прокурорів. І нарешті це сталося. Столичний суд дозволив спеціальне досудове слідство, а далі заочне засудження тих, кого підозрюємо в організації розстрілу Небесної сотні. Нарешті маємо задоволення клопотання щодо цього, і Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцький, Ратушняк, Федчук та інші на базі зібраних 300 томів доказів відразу після завершення процесу по держзраді Януковича будуть передані до суду", – сказав він.

"Скоро ми станемо свідками відкриття цього процесу у відкритому режимі, так само, як це зараз робиться по держзраді Януковича, покажемо, хто в лютому мордував і убивав найкращу частину України", – наголосив він.

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Нагадаємо, в червні 2017 року ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і низці інших екс-чиновників у "справах Майдану" 2014 року. Їх підозрюють у незаконному перешкоджанні організації і проведення мітингів, походів і демонстрацій, організації перевищення співробітниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.

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Теги: #ГПУ#звіт Луценко#справа Майдану#розслідування в ГПУ