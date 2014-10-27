В Раду від Харківської області проходять брат Добкіна і Хомутиннік

Про це повідомляє «Українська правда». Так по округу №168 за результатами обробки 61,36% голосів переміг "регіонал" Валерій Писаренко, який вважається людиною Андрія Портнова. Він має 30,29%. Екс-депутат-тушка Віталій Немілостівий відстає на понад 10%.

По округу №169 за результатами обробки 87% протоколів перемагає член "Народного фронту" Олександр Кірш, який набрав 24,87% голосів. Його опонент Володимир Скоробагач, депутат харківської міськраді від групи Молоді регіони поки отримав 22,65% голосів.

По округу №170 з великим відривом перемагає "регіонал" Дмитро Святаш – 33,9%. Його опонент Анатолій Родзинський набирає 16,4%.

На окрузі №171 за підсумками обробки 54,21% протоколів лідирує "регіонал" Віталій Хомутиннік, який поки має 30,72%, його найближчий суперник Інна Чуйко від "Народного фронту" має 23,1%.

По округу № 172 лідирує Володимир Мисик, який на минулих виборах був висунутий на вибори Партією Регіонів.

По 173 округу з істотним відривом за результатами обробки 65,54% протоколів перемагає "регіонал" Анатолій Денисенко.

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По округу № 174 також з великим відривом перемагає "регіонал" Олександр Фельдман.

Також з великим відривом перемагає регіонал Володимир Кацуба на окрузі №175 за підсумками обробки 65,17% протоколів.

По округу №176 за результатами обробки 90,44% протоколів перемагає Дмитро Шенцев з 54,97% голосів. Його найближчий суперник Степан Гавриш набрав 7,3% голосів.

По округу №177 за підсумками обробки 88,02% протоколів перемагає Віктор Остапчук, якого на минулих виборах у Раду висувала Партія регіонів по цьому ж округу.

По 178 округу перемагає брат Михайла Добкіна -Дмитро з 34,04% голосів.

По 179 округу боротьба точиться між Василем Грицаком та Анатолієм Грішфельдом, висунутим на минулих виборах Партією регіонів 18,76% і 17,66% -відповідно.

По округу 180 з великим відривом перемагає Олександр Біловол, який раніше входив до фракції Партії регіонів.

По округу 181 за результатами обробки 51,05% протоколів перемагає Євгеній Мураєв, який раніше входив до фракції Партії регіонів, поки за нього віддали голоси 55,05%.

Раніше повідомлялось, що після обробки 100% голосів в 45-му окрузі Донецької області лідирує самовисуванець, член Партії регіонів Юхим Звягільський.