В одному з округів Донецької області переміг 81-річний регіонал

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії України.

81-річний Звягільський набрав 72,73% голосів. Таким чином, він в сьомий раз стає депутатом Верховної ради.

На другому місці за ним по округу йде кандидат від "Блоку Петра Порошенко" Віталій Юрко, який набрав 12,4% голосів. Третє місце посів самовисуванець Євген Іщенко-Гіллер, за якого проголосували 7,9% виборців.

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Одномандатний виборчий округ №45 включає в себе Київський район Донецька, Авдіївка, Ясинувату і Ясинуватський район Донецької області.

У Донецькій області голосування проходило у 12 округах, але тільки в шести з них відкрилися всі виборчі дільниці. На шести інших округах проведення виборів здійснювалося лише частково.