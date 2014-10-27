В одному з округів Донецької області переміг 81-річний регіонал
Після обробки 100% голосів в 45-му окрузі Донецької області лідирує самовисуванець, член Партії регіонів Юхим Звягільський.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії України.
81-річний Звягільський набрав 72,73% голосів. Таким чином, він в сьомий раз стає депутатом Верховної ради.
На другому місці за ним по округу йде кандидат від "Блоку Петра Порошенко" Віталій Юрко, який набрав 12,4% голосів. Третє місце посів самовисуванець Євген Іщенко-Гіллер, за якого проголосували 7,9% виборців.
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Одномандатний виборчий округ №45 включає в себе Київський район Донецька, Авдіївка, Ясинувату і Ясинуватський район Донецької області.
У Донецькій області голосування проходило у 12 округах, але тільки в шести з них відкрилися всі виборчі дільниці. На шести інших округах проведення виборів здійснювалося лише частково.