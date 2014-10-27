Якби вибори пройшли на всій території Донбасу, КПУ потрапила би в Раду - соціолог

Частина Донбасу, вільна від сепаратистів, на рівні 35% проголосувала за «Опозиційний блок», обравши знову фактично Партію регіонів, заявив в ефірі "Радіо Свобода" директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

За його словами, політичні настрої жителів Донбасу не змінилися.

«Якщо б ми мали всю територію Донбасу, включно з Донецьком, тоді б і комуністи пройшли і все на світі, і це б суттєво змінило баланс. Зміна свідомості людей – це довготривалий процес. На жаль, пострадянське минуле відіграє значну роль», – зазначив Олексій Антипович.

На думку соціолога, електорат південного сходу завжди голосував за вказівкою, або за радянською традицією – за владу, зокрема за Партію регіонів, за комуністів.

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За опрацьованими майже 66% голосів у загальнодержавному багатомандатному виборчому округу, «Опозиційний блок» найбільшу підтримку здобув у Донецькій (37,95%), Луганській (33,88%) і Харківській (32,84) областях.