ЦВК опрацювала 82,07% електронних протоколів: БПП скорочує розрив з "Народним фронтом"

Центральна виборча комісія опрацювала 82,07% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

За даними ЦВК, партія "Народний фронт" на позачергових парламентських виборах набирає 21,96%, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,63%, "Об'єднання “Самопоміч” - 11,00%, “Опозиційний блок” - 9,50%, Радикальна партія - 7,45%, “Батьківщина” - 5,69%. Партія Порошенка порівняно з даними обробки 80,55% протоколів продовжує зберігає розрив з "Народним фронтом" у 0,33% Результати решти прохідних партій змінилися незначно. "Свобода" залишається лідером серед "непрохідників", демонструючи показник у 4,69 % Дані цифри актуальні на 03:50. Читайте такожСпостерігачі ГУАМ оцінили вибори як вільні та справедливі

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